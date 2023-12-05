也門叛軍紅海襲3貨輪 美艦馳援摧毀無人機

【本報綜合報道】伊朗為首「抵抗軸心」勢力之一的也門叛軍青年運動，周日攻擊兩艘在曼德海峽航行的以色列船隻，報復以方對巴勒斯坦加薩地帶的侵略。美國中央司令部確認，總共有3艘商船受攻擊，美軍神盾驅逐艦亦3度擊落無人機；又宣稱有充分理由相信，這些攻擊完全由伊朗支持，將考慮「所有適當的反應」。

美國中央司令部表示，也門薩那時間周日早上9時15分，正在紅海南部海域巡邏的神盾驅逐艦卡尼號，探測到青年運動從也門控制區發射一枚反艦彈道導彈，目標是懸掛巴哈馬國旗、由英國持有及操作的貨船團結探索者號（M/V Unity Explorer），並擊中該船附近海域。中午12時，卡尼號迎戰及擊落一架從也門控制區飛往該艦方向的青年運動無人機。

促以停攻加薩 否則續施襲 35分鐘後，團結探索者號被一枚導彈擊中，卡尼號提供協助時發現並摧毀一架來襲的無人機，兩船沒有受損及沒有人員受傷，但團結探索者號因導彈攻擊而輕微損毀。同日下午3時半，懸掛巴拿馬國旗、由百慕達及英國持有與操作的貨船9號（M/V Number 9）遭一枚導彈擊中，船身受損。懸掛巴拿馬國旗的貨船索菲II號（M/V Sophie II）下午4時半遭一枚導彈擊中，卡尼號馳援時擊落一架無人機。

青年運動在聲明表示，團結探索者號及9號無視其發出的警告，所以分別使用海軍導彈及海軍無人船發動攻擊。聲明強調，除非以色列停止侵略加薩地帶，否則青年運動不會收手，繼續阻止以色列船隻在紅海及阿拉伯海航行。曼德海峽連接紅海及亞丁灣，與北面的埃及蘇彝士運河一樣，對往返歐亞的航運均有戰略重要性。

這是卡尼號自以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯今年10月開戰後，第3次在紅海與青年運動交手，該艦同月19日擊落青年運動飛往以色列的空中目標，涉及4枚陸攻巡航導彈及15架長程攻擊無人機；翌月29日擊落一架來襲的青年運動無人機。

另外，美國國防部官員周一公布自10月17日以來，錄得76宗針對美方在伊拉克及敍利亞駐軍部隊的攻擊。美國周日對伊拉克北部基爾庫克一個無人機機庫的即時威脅發動自衞打擊，親伊朗的伊拉克武裝組織證實5名成員被殺，揚言報復美軍。

美艦及3貨輪紅海遇襲