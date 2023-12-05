以軍地面行動擴大 戰火遍全加薩地帶

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周五恢復戰鬥，以色列國防軍周日證實加薩地帶的地面行動擴大至南部地區，並承諾作戰力度與北部地區均等；在南部地區主要城市汗尤尼斯，目擊者昨日稱數十輛以色列坦克駛至該市附近。該區接收大批由北向南逃避戰火的平民，外界憂慮人道主義危機進一步惡化。

以色列國防軍發言人哈加里周日表示，正在恢復針對哈馬斯的地面行動，並將之擴大至加薩地帶全境。他強調空軍向地面部隊提供空中援助的重要性，宣稱空襲哈馬斯的指揮部、武器製造設施、地道、火箭發射場，可以限制對國防軍地面行動的威脅，並指出「我們的政策很明確，我們將強力打擊對我們領土構成的任何威脅」。

襲以國 哈馬斯指揮官遭炸死 以色列國防軍總參謀長哈列維向加薩師士兵確認，上周六早上、即戰火重燃翌日，已經在加薩地帶南部地區發起軍事行動，聲言在該區的作戰威力不會少於北部地區，「哈馬斯指揮官將在所有地方遇上以色列國防軍」。與此同時，哈馬斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動宣稱，武裝分子周日在汗尤尼斯東北部地區與以色列士兵交火。

值得留意的是，以色列國防軍今年10月對加薩地帶發起地面行動時，多次「圖文並茂」要求北部地區民眾，使用其指定路線撤退並前往南部地區，因此南部地區被視為相對安全的區域。美國國務卿布林肯上周四訪問以色列時重申美方立場，表示加薩地帶北部地區出現大規模的平民死亡及流離失所情況，不應該在南部地區重現。

與此同時，以色列國防軍周日宣布戰果，當天空襲加薩地帶炸死哈馬斯沙提營指揮官庫瓦賈里（Haitham Khuwajari），他涉及10月7日突襲以色列西南部地區的行動；又警告所有哈馬斯指揮官都是擊殺目標，他們只能夠在投降或死亡「二揀一」。

以色列傳媒周日播出聲稱是以色列國家安全局局長巴爾（Ronen Bar）的錄音，他聲稱即使需時數年，他們都會在所有地方執行由戰時內閣下達的消滅哈馬斯命令，更揚言地點除了加薩地帶、約旦河西岸地區外，還包括黎巴嫩、土耳其、卡塔爾。

聯合國指180萬人流離失所 以色列被指在保護平民做得太少，政府顧問周日否認，又稱將為人道主義物資進入加薩地帶提供便利。哈馬斯營運的加薩地帶衞生部稱，截至周日當地累積至超過1.55萬人死亡。根據聯合國人道主義事務協調廳報告，加薩地帶75%人口、即大約180萬名居民流離失所，大約95.8萬名居民棲身南部地區99個聯合國設施。本報綜合報道

以色列主戰坦克在加薩地帶向目標開火。 以色列國防軍直升機支援加薩地帶作戰行動。 庫瓦賈里