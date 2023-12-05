沉迷手遊 左肘關節塞滿「珍珠」

【本報綜合報道】內地男子陽雲軒（化名）沉迷手機遊戲，每天下班都在家裏打機至深夜。近日，他因左側肘關節腫脹到醫院接受磁力共振檢查，發現肘關節內布滿了大大小小的「珍珠」狀顆粒，經手術取出1,000多粒白色顆粒。

男子每天打機10小時 據了解，26歲的陽雲軒從高中就迷上手遊，每天玩手遊的時間長達10小時。2年前，他就發現左肘關節腫脹，肘關節也無法伸直以及彎曲。到最近症狀加重，他連穿衣服、洗澡都受影響，於是前往湖南長沙市中心醫院就診。該院運動醫療、關節骨病科主任醫生余敏稱，陽男左肘關節內布滿了密密麻麻、大小不一的顆粒，符合滑膜軟骨瘤病的診斷。醫生之後利用微創手術，將陽男肘關節內的滑膜軟骨瘤清除乾淨，使其肘關節明顯恢復活動能力。

余敏稱，滑膜軟骨瘤病又稱滑膜軟骨化生，是一種不常見的良性關節病，以滑膜上形成軟骨結節為特徵，多出現於膝、髖、肘、肩關節。他提醒，現代人經常使用手機，且長期固定一個姿勢，會對肩頸、腰椎、肘關節都帶來損害。他建議每玩手機1個小時左右，就起身活動一下，同時活動肩頸、手肘和膝關節。如感覺到關節腫脹，活動受限，建議及時就醫，明確病因，盡早治療。