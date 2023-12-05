電訊商擅關 2G 3G 服務 工信部促做好善後工作

【本報綜合報道】內地民眾近日提出，仍然有大量人群使用老舊手機，但自從大力發展5G，部分電訊營運商借網絡升級之名違規關閉2G、3G、4G通訊信號基地，導致大量客戶手機無法接打電話，希望工信部保障老舊手機用戶基礎通訊功能。工信部回覆指，2G或3G退網是行動通訊網絡更新換代必然選擇，要做好輿論引導及用戶善後等退網工作。

部分舊手機用戶不滿 工信部強調，2G或3G退網是國際主要做法，把騰退頻率用於4G或5G部署，有利於從整體降低網絡營運成本，提高網絡營運效率。由於行動通訊退網不是說退就退，需完善使用者保障措施，在充分保障使用者權益前提下，才能實施退網。

工信部續指，考慮到行動通訊退網涉及用戶多、社會影響大，需統籌謀劃、合理推進，發揮市場決定作用，強化企業主體責任，由電訊企業結合自身狀況，制訂退網計劃，適時啟用2G退網工作，做好輿論引導、用戶善後、關停基地台、停止服務、騰退資源、申請注銷許可等工作，會依法規推展並做好用戶權益保護工作。