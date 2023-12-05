長期姦5女生 湖南淫師判死

中學內暴力脅迫 3人患精神病 湖南省邵陽市隆回縣一名男教師，2016年4月至2020年10月利用其班主任地位，在校內採用暴力、脅迫、利誘等手段，長期強姦5名女學生，並導致其中3人患上精神疾病。內媒昨日引述邵陽市中級人民法院公告指，法院以犯強姦罪、猥褻兒童罪和強制猥褻罪數罪併罰，對該教師判處死刑，並於近日完成執行。

教師龍佩柱任職隆回縣某中學教師期間，利用擔任該校兩屆初中班主任的地位，在該校教學樓、其辦公室兼宿舍、新宿舍樓、其家中等處，分別強姦肖×（時年13歲）、劉××（時年14歲）、楊××（時年13歲）及分別時年14歲及12歲的孫×，造成其中3人罹患精神病、一人自殺自殘及兩人自殘。龍佩柱還強制猥褻女學生曾××（時年13歲）、王××（時年14歲）及孫×（時年12歲）。

去年喪失教師資格 龍佩柱去年7月喪失教師資格。邵陽市中級人民法院指摘，龍佩柱強姦、猥褻兒童、強制猥褻的犯罪事實清楚，證據確實、充分，造成3名被害人患創傷後應激障礙，嚴重損害被害人身心健康，嚴重踐踏法律和倫理道德底線，犯罪性質、情節特別惡劣，主觀惡性極大，社會危害性極大，罪行極其嚴重。此外，他還利用教師身份猥褻兩名幼女、強制猥褻一名未成年少女，應依法嚴懲。

經該院一審、湖南省高級人民法院二審，對龍佩柱以犯強姦罪、猥褻兒童罪和強制猥褻罪數罪並罰，決定判處他死刑，該院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，上周五對他驗明正身，押赴刑場行刑。邵陽中院在報告最後稱：「依法保護未成年人的合法權益是我們長期的工作方針。利劍護蕾，人人有責，堅決斬斷伸向未成年人的黑手。」本報綜合報道