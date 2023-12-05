台人赴陸出差縮行程 免感染呼吸道病

【本報綜合報道】中國大陸呼吸道疾病蔓延，肺炎支原體、流感等肆虐，台灣加強機場和港口警戒。台灣傳媒昨日報道，近來有預定赴陸出差的民眾，即使準備感冒藥仍然擔心，甚至有人改機票、縮短行程，盡快結束公幹返台。美國有專家憂慮，流感、合胞病毒等遇上其他傳染性更強、更致命的病毒，恐造成更嚴峻的感染潮。

有赴上海市洽公的台灣餐飲業人士表示，原本除了工作之外還有計劃短暫旅遊，預計停留一周，但因呼吸道疾病持續蔓延，加上對肺炎支原體等疾病並不了解，所以決定提前昨日返台。預計本月中從台灣出發到上海市、江蘇省等地出差的陳姓會計師表示，有上海市客戶染上流感，雖然情況不是非常嚴重，但情況令人很擔心，更不用說還有其他幾種疾病正在流行。

四川廣東健康碼重新上線 另外，有中國大陸民眾發現四川天府健康通、廣東地區粵康碼等健康碼重新上線，時間均為上周五下午5時左右。廣州市衞健委工作人員回應僅稱，此事不由其管轄；市長熱線工作人員則稱，這不會影響生活和出行，強調疫情已經過去。