違規用逾20萬元健保 安徽醫院須整改

【本報綜合報道】安徽省蕪湖市第二人民醫院患者家屬楊××投訴，院方在患者住院期間，透過虛構、串換診療服務等方式違法違規使用健保基金。安徽省醫療保障局周日通報，調查發現醫院的確涉及超標準收費等問題，違規醫療總費用21.82萬元（人民幣‧下同，約24萬港元）。

蕪湖市醫管局已經約談醫院有關負責人，並責令整改，把此案移交警方及衞健部門核查處理。

涉過度診療及重複收費 通報指，安徽省醫療保障局今年7月接獲楊××投訴，得悉蕪湖市第二人民醫院在其父因腦出血而住院期間涉嫌違規收費。經查，涉及15個問題中有10個基本屬實。

此外，當局發現醫院確實存在過度診療、過度檢查、超量開藥、重複收費、套用收費及超標準收費等問題，其中違規使用醫療保險基金達18.7萬元（約20.6萬港元）。蕪湖市醫管局已經全額追回違規使用醫保基金，罰款5.6萬元（約6.2萬港元）。

在核查楊××案件期間，省市聯合檢查小組全面延伸檢查蕪湖市第二人民醫院由去年4月1日至本年5月31日使用醫保基金情況，將按程序依法依規嚴肅處理。