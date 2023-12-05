青島鰲山灣地鐵站 落成多年無營運惹議

【本報綜合報道】山東省青島市地鐵11號線鰲山灣站落成5年多，卻一直沒有開通營運。當地民眾近日質疑為何閒置新建地鐵站，是否浪費國家資金。內地傳媒周日報道，附近地鐵站工作人員表示，新站周邊沒有道路，只有一片鹽鹼地，「那個站可能是不會開了，反正是沒有消息」。

被指浪費資金 鰲山灣站建成多年，周邊數公里全是泥灘又雜草叢生，未見修建道路等相關配套設施，觸發市民投訴。資料顯示，地鐵11號線是青島市第3條建成營運地鐵線路，始於嶗山區苗嶺路站，止於即墨區鰲山灣站，全長58.35公里，2018年4月23日開通運營，總投資約195億元人民幣（約214.5億港元）。惟該新線路即使開通多年，終點鰲山灣站一直沒有啟用。

鰲山灣站前一站「錢谷山站」工作人員回應稱，暫未有啟用消息，鰲山灣站仍然有工作人員值守。青島市自然資源和規劃局市政交通規劃處相關工作人員上月表示，該地鐵站屬於超前規劃，導致站外暫未有市政道路或巴士站等配套設施，未來可能啟用，不存在耗用國家資金或不負責任等情況。