多種病毒夾擊兒童 稍康復勿急於運動

內地近期出現流感等多種病毒共同流行，不少兒童出現高燒及咳嗽等症狀，多地醫院持續爆滿。內媒周日報道，針對兒童出現病情反覆等情況，首都醫科大學附屬北京中醫醫院兒科醫生稱，大部分原因是康復患者沒有得到充足休息，或病情剛有好轉就參與體能訓練所致。

受訪醫生表示，一般普通感冒病情需要一周左右時間康復，兒童感染肺炎後身體恢復需要更長時間，即使症狀緩解也不等於痊愈，理由是肺內病變吸收恢復或未完成，還需在家保持充足休息，盡量避免參與體育鍛煉，否則很可能會反覆出現症狀。醫生重申，兒童體質增強不能一蹴而就，疾病初愈不要急於鍛煉。

北京增中醫藥供給 應對病毒 如果孩子過往身體比較健康，沒有哮喘、慢性咳嗽或其他基礎病、咳嗽等症狀基本消失，可以逐步增加體育運動。如果孩子以往有哮喘、慢性咳嗽等基礎病，建議家長不要過早讓孩子進行運動，一定要給孩子先完善肺功能檢查，評估孩子的肺功能情況，由醫生根據孩子的肺功能結果來判斷孩子是否可以進行體育運動。如果家長盲目的讓孩子去運動，很容易引起孩子的基礎病加重或復發。

醫生又提醒，家長應要求孩子們生活要規律，按時睡覺，保證充足的睡眠休息時間。在居住環境衞生方面，注意室內溫度濕度適宜，室內空調不能開得過高，保持室內新鮮空氣流通，定時開窗通風，注意孩子不能在通風口，避免受涼，同時少去人員密集的地方，減少交叉感染情況。此外，注意手部衞生，防止病從口入，並要求飲食有節制、有節律。

另有內媒同日報道，為了應對兒童呼吸道感染高峰，北京中醫醫院院長劉清泉指應增加中醫藥醫療供給，目前各級中醫醫院圍繞呼吸道感染高峰期到來展開多項準備工作。另外，中國醫科大學多間附設醫院已調集人員物資，增設診療區域，改善就診流程，盡力滿足診療需求。本報綜合報道