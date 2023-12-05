F16升級月底完成 台爭取成亞太維修中心
【本報綜合報道】台灣空軍開展「鳳展專案」，把140架F16A/B戰機交由美國洛歇馬丁和台灣漢翔公司升級為F16V Block 20。台軍人士昨日表示，最後一架F16V戰機周日完成飛行測試，該專案本月底將完成。台灣傳媒報道，台方積極爭取F16戰機亞太維修中心落戶當地。
「鳳展專案」編列預算約1,400億元新台幣（約355億港元），單就戰機本體性能提升部分，預計本月底全數完成，另一項彈藥案預計2026年完成。台灣傳媒引述軍方人士稱，目前專案進度順利，後續由洛歇馬丁和漢翔公司持續構改，但不會再進行飛行測試；其中若干架F16V戰機將進行封存，由空軍第一後勤指揮部自行升級。
航太業獲數百項授權維修
漢翔總經理馬萬鈞表示，位於漢翔沙鹿廠區的F16戰機維修中心，團隊成員包括漢翔、長榮航太等台灣航太業者，已經有數百項零組件獲得洛歇馬丁授權在台灣維修。這些零件不僅用於台灣F16戰機，也用於其他國家。今年完成F16V戰機升級，加上向美國再採購66架同款戰機，合共超過200架；上述維修中心先承接台灣空軍F16戰機維修案，累積維修實力，可以進一步爭取成為亞太維修中心。
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