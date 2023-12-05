台灣獨派告發尋求藍白合各人

【本報綜合報道】台灣總統選舉民眾黨和國民黨的「藍白合」協商失敗收場，惟至今風波未平。當地傳媒昨日報道，近日有獨派團體赴台北地檢署告發尋求「藍白合」的前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲，涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》。檢方已分「選他字案」處理，將4人列為被告。

獨派團體「台灣國」在上月17日「藍白合」仍然協商期間，告發上述人士違反選罷法第84條的「搓圓仔湯條款」，即相關候選人或有資格參選人之間存在賄選行為。

指存在賄選行為 該團體指出，侯友宜與柯文哲原本信誓旦旦參選到底，卻在馬英九與朱立倫居中協調，涉及條款中行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，而許以放棄競選或為一定競選活動。

「台灣國」理事長陳峻涵等人告發指，朱立倫與馬英九居中協調「藍白合」，以各部會作為期約標的，明顯有「搓圓仔湯」之嫌，兩黨更形同公然分贓，認為罪證明確。該團體又質疑中國大陸掌握柯文哲的黑材料，導致他在最後一刻遭國民黨勒索。