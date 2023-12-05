闖台離岸3浬水域 陸拖船疑水文探測

【本報綜合報道】台灣傳媒昨日報道，1,400噸級中國大陸籍拖船「寧海拖5001」上月30日以風浪過大為由，在台灣恆春半島東南岬周邊海域滯留，最終遭台灣海巡驅離。有軍事專頁指出，該船公司業務涉及水下作業，可能具備水文探測能力，質疑是以避風為由，對台灣周邊水域進行水文探測，恐構成安全問題。

稱避風 滯留數小時 「寧海拖5001」當天清晨4時多開始進入貓鼻頭西邊海域，基隆海岸電台呼叫後該船稱即將離開，及後闖入離岸不到3浬水域，海巡署以廣播及派海巡艇驅離，對方一度稱「船小抗風性差」和海巡艇對峙數小時，期間透過無線電對話稱「這裏是中國領土不是你台灣領土」，雙方甚至粗言互罵。當海巡表示要強制登檢並可以依法扣留，拖船才掉頭繞過鵝鑾鼻沿台灣東岸北返上海，上周六抵達中國大陸沿岸。

另外，台灣國防部昨日公布，截至當天上午6時的24小時內，偵獲解放軍飛機5架次及艦艇5艘次持續在台灣周邊海空域活動，沒有軍機逾越海峽中線及進入台灣西南空域。