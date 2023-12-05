NASA尋求美國會批准 申請獲取華月壤樣本

【本報綜合報道】內地傳媒周日報道，美國太空總署（NASA）尋求美國國會在《沃爾夫條款》「開綠燈」，批准研究人員申請獲取中國月球探測器嫦娥五號採集的月壤樣本。相關樣本近來開放國際申請，供各國科學家共同研究、分享成果。

NASA近日一封內部電郵透露已經向美國國會證明其意圖，以求允許該署資助的研究人員向中國國家航天局申請，獲取嫦娥五號2020年採集到的月壤樣本。電郵指出，今次申請研究有其必要，相關樣本具獨特價值，來自NASA尚未採樣的月球區域，預料為月球、地月系統的地質歷史提供重要資料，或有助NASA制訂未來的探月計劃。

《沃爾夫條款》禁止相關交流 《沃爾夫條款》禁止NASA和白宮科技政策辦公室與中國政府開展技術交流，或聯合舉行任何科學活動等，由時任國會眾議員沃爾夫（Frank Wolf）提出，2011年獲時任總統奧巴馬簽署生效。

另一方面，日本傳媒昨日報道，對於日本宇宙航空開發機構（JAXA）希望以無人探測器在火星天然衞星着陸，並帶回世界首份岩石樣本的計劃，日本政府探討從原定2024年延期至2026年。