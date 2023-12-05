美戰鬥艦闖仁愛礁 解放軍斥攪局南海

南海主權爭議近期升溫，導致中國與菲律賓的關係持續緊張之際，中國昨日指控美國一艘瀕海戰鬥艦當天非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，解放軍全程跟蹤監視警戒。這是美國過去一個月的第3場南海航行自由行動，第7艦隊回應時宣稱每天都在該海域活動，展示致力於維護一個自由及開放的印太地區。

中國解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，美國海軍瀕海戰鬥艦吉福茲號在仁愛礁鄰近海域航行，批評美國蓄意攪局南海，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞區域和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，充分說明美國是南海和平穩定的最大威脅。他重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衞國家主權安全和南海地區和平穩定。

美國海軍昨日回應表示，吉福茲號根據國際法在南海國際海域，展開例行性質的行動。根據2016年南海仲裁案，仁愛礁位於菲律賓專屬經濟區海域，菲律賓海軍登陸艦馬德雷山號自1999年起擱淺上址且未有被拖走，菲方多次派出艦艇執行補給作業。中國指控這是侵犯中方領土主權，強調對仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中菲船隻今年多次在仁愛礁附近海域對峙，令到兩國關係緊張。

美海軍近月罕有密集行動 美國海軍過去一個月罕有密集地在南海執行航行自由行動，對上兩次分別是11月25日神盾驅逐艦霍珀號在西沙群島附近海域、11月3日神盾驅逐艦杜威號在南沙群島附近海域，均宣稱維護航行權利及自由，以及挑戰中國大陸、台灣、越南對無害通過的限制。相比幾乎每月一次的台灣海峽過航行動，美方實施南海航行自由行動的頻率不高，再之前已是今年4月10日神盾驅逐艦米利厄斯號在南沙群島美濟礁。

菲指135華民兵船聚牛軛礁 另一方面，菲律賓海岸防衞隊周日聲稱，超過135艘中國海上民兵船隻聚集在南沙群島牛軛礁。中國外交部昨日表示，牛軛礁是中國南沙群島一部分，向來是中方漁船的重要作業區及避風點，在該海域作業及避風合理合法，菲方不應說三道四。本報綜合報道

菲律賓指控大批中國海上民兵船隻聚集在牛軛礁。 美國海軍近期南海航行自由行動