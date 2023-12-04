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瞓8句鐘 面膜乾成面具
中國黑龍江省哈爾濱女子小周近日晚上敷面膜時，因太疲倦而睡着，至翌日早上醒來才驚覺忘記取下面膜。在臉上逗留足足8小時後，它已儼然變成一個堅硬的面具。小周笑言，面膜具提亮功能，但她取下後感覺皮膚彷彿比之前還黑。她同時提醒網民，儘管事後並無感到不適，但最好還是按時取下面膜。
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