菲大學爆炸11死 或涉IS恐襲

【本報綜合報道】菲律賓棉蘭老島南拉瑙省首府馬拉維一間大學，昨日舉行天主教彌撒期間發生爆炸，造成至少11人死亡及50人受傷。警方指回教極端組織伊斯蘭國（IS）拉瑙分支可能是幕後黑手，總統小馬可斯譴責外國恐怖分子行為令人髮指、毫無意義，呼籲公眾保持冷靜，強調會把兇徒繩之於法。

天主教彌撒期間發生 事發在棉蘭老島國立大學體育館，師生上午7時多參加天主教彌撒期間現場爆炸。事發後地上膠椅凌亂，地板受損，地上有深色碎片。多人輕傷和擦傷，接受即時治療後獲送往附近醫院。南拉瑙省省長阿迪昂（Mamintal Adiong Jr）表示，多名傷者送回家。警方正在調查爆炸裝置，初步調查顯示很可能由手榴彈或簡易炸彈造成。

菲律賓軍隊上周五在馬拉維附近小鎮擊斃11名武裝分子，因此爆炸疑是IS分支的報復行為。棉蘭老國立大學宣布停課直至另行通知，並增派安保人員保護校園安全。

菲律賓1.13億人口中有近80%是天主教徒，周日是天主教會將臨期第一主日，即聖誕節前4周，各地彌撒吸引比往常更多天主教徒參加。棉蘭老島是菲律賓回教徒聚居地，2012年成立回教自治區，惟暴力事件時有發生。