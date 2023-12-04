菲律賓6.9級地震一死 海嘯波及日本急撤離

菲律賓南蘇里高省棉蘭老島沿海上周六晚上發生黎克特制6.9級地震，造成至少一人死亡及兩人受傷，並發生超過500次餘震，引發的海嘯波及日本沿岸地區。菲日兩地要求沿岸居民撤離，直至昨日上午解除海嘯警報。菲律賓國家災害管理局正在評估地震影響，居民指有多座建築物損毀，部分地區陷入停電。

菲律賓火山暨地震研究所公布，地震上周六晚上10時37分發生於南蘇里高省希納圖安（Hinatuan）附近，震源深度25公里。美國地質勘探局測得地震強度為7.6級，香港天文台測得強度為7.3級。棉蘭老島主要城市武端感受到強烈震動，主震持續約30秒，居民跑到街上暫避。研究所指，主震後發生一系列餘震，強度由1.9級起不等。

菲籲兩省沿岸居民遷移 地震引發海嘯，菲律賓希納圖安－比斯里格灣（Hinatuan-Bislig Bay）監測站周日凌晨錄得最大海浪高達64厘米，當局敦促南蘇里高省和東達沃省沿岸居民向內陸遷移，菲律賓海岸防衞隊所有船隻和飛機進入待命狀態。日本氣象廳指，鹿兒島縣奄美大島和東京都以南伊豆群島八丈島，周日凌晨分別錄得20厘米和40厘米海嘯。

網上流傳影片顯示，武端一間商場的假天花在地震期間墜下，商場內民眾抱頭四竄，多人聚集在角落躲避。另一條影片顯示，街道上民眾在地震時尖叫，但兩旁店舖似未受嚴重損毀。希納圖安數十名居民在臨時庇護中心躲避，蘇里高市居民指地震導致店舖商品掉到地上，有居民被櫥櫃搖晃聲音驚醒，宿霧居民也稱感覺到地面震動。

部分地區停電 酒店牆裂 地震期間，希納圖安、南阿古桑省電力供應中斷，武端部分地區停電。南阿古桑省電力合作社派出技術人員檢查線路和設施是否受損，並指菲律賓國家電網電力傳輸也中斷。有酒店前台工作人員指，電力昨日凌晨5時恢復，她和兩名外國客人一度到臨時庇護中心避難，但在餘震期間已經返回酒店，並發現酒店前牆出現小裂縫。

另外，美國地質勘探局表示，棉蘭老島對出海域昨日傍晚6時35分發生6.6級地震，是上周六計起最強餘震。震央位於棉蘭老島東北海域，震源深度為56.2公里。中國地震台網探測到，棉蘭老島發生上周六晚上首次強震後出現多次餘震，累計經歷4次6級或以上餘震。本報綜合報道

居民前往疏散中心暫避。 民居經歷地震後化為瓦礫碎片。 菲律賓首次地震位置圖