美軍魚鷹機在日墜海 尋獲遺體

【本報綜合報道】駐日美軍一架魚鷹運輸機日前在鹿兒島縣屋久島近海墜毀，美國空軍特種作戰司令部上周六公布，已經確認尋獲一名機上人員遺體，其餘7人下落不明；正在西太平洋執行任務的美國海軍航空母艦卡爾文森號加入搜索。

尚有7人下落不明 24歲空軍上士加利赫爾（Jacob M. Galliher）證實遇難，他來自麻省皮茨菲爾德，2017年加入空軍。美國空軍特種作戰司令部續指，正在與日本繼續全面搜救魚鷹運輸機機組人員，搜救範圍包括空中、水面、水下區域，以及沿海岸線搜索。投入卡爾文森號及其艦載機聯隊、潛水員、無人潛水器和搜救專家。空軍特種作戰部司令鮑恩費恩德（Tony Bauernfeind）指，隨着搜救行動繼續，美軍聯合部隊和日本盟友團結一致，目標讓空軍突擊隊員回家。

日本傳媒報道，美軍人員周日上午視察由鹿兒島縣漁民打撈的疑似魚鷹運輸機殘骸，其後運抵屋久島機場，預計將移交予美方。另外，再有兩架來自駐日美軍沖繩縣普天間空軍基地的魚鷹運輸機，周日上午降落鹿兒島奄美機場，九州防衞局指它們參與搜索，是第5架調派至當地的魚鷹運輸機。屋久島漁業協會代表理事組合長羽生隆行表示，已經收到美國軍方道歉。