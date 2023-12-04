朝啟用偵察衞星運用室 向軍方提供情報

【本報綜合報道】北韓成功發射軍事偵察衞星後，昨日宣布軍事情報組織偵察衞星運用室正式着手執行任務，向重要部隊提供情報。朝中社形容，目前朝鮮半島局勢完全失控，南韓決不能夠擺脫撕毀《九一九軍事協議》的責任，必須為此付出慘重代價。

朝媒指韓須為撕毀軍事協議負責 報道指，設在北韓國家航空航天技術總局平壤綜合管制所的偵察衞星運用室，上周六開始作為獨立的軍事情報組織執行任務，獲取情報直接傳到北韓勞動黨中央軍事委員會相關常設執行部門，並按照指示提供予作為國家戰爭遏制力的重要部隊和人民軍偵察總局。北韓國防省對此表示期待，北韓戰爭遏制力將進一步做好萬全的應對姿態。

朝中社發表軍事評論員文章指，南韓停止《九一九軍事協議》後，兩韓軍事分界線一帶全面進入軍事對抗騷動，讓人聯想到戰爭爆發前夕，包括各種空中偵察資產大量投入，南韓軍方前線火力待命狀態升級，導彈和制導武器部隊也進入備戰狀態，美國航空母艦卡爾文森號及核潛艇聖菲號等參與韓美聯合海上訓練等。評論認為，朝鮮半島物理衝突和戰爭已經成為時間問題。