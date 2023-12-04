波斯灣美航母 攔截伊朗無人機

美國艾森豪威爾號航空母艦打擊群動向

衞星照顯示中東角力惡化 美國因應中東地區局勢惡化，在區內「東翼」及「西翼」各部署一個航空母艦打擊群。最新拍攝的衞星圖像顯示，艾森豪威爾號上周六在距離伊朗55公里的波斯灣海域巡航，中央司令部亦公開直升機攔截飛近的伊朗無人機畫面。福特號同日暫時結束在東地中海的警戒任務，停靠希臘克里特島蘇達灣休整補給。

美國海軍艾森豪威爾號航空母艦打擊群上周日穿越霍爾木茲海峽，由阿曼灣駛入波斯灣，它分別由航空母艦艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號與斯特蒂姆號，以及法國海軍護衞艦朗格多克號組成。根據上周一、上周四、上周五拍攝的衞星圖像，該航空母艦打擊群一直航向西北方持續深入波斯灣，直至上周六改變航向「掉頭」駛往東南方，並繼續在伊朗南部對出波斯灣海域巡航。

與此同時，美國中央司令部上周六在社交網發布照片，表示艾森豪威爾號在波斯灣展開飛行作業期間，艦載機大隊飛機攔截一架伊朗無人機，形容對方的操作方式是不安全及不專業。從照片可見，美方一架直升機執行攔截任務，涉事無人機型號是遷徙者6型（Mohajer-6），它沒有掛載武器，在艾森豪威爾號上空執行監視任務。

美國海軍中央司令部上周三曾經公布，艾森豪威爾號前一天在波斯灣中部國際海域展開飛行作業期間，一架伊朗無人機在附近採取不安全及不專業的行動，無視美方多次呼喊及警告，兩者最接近時大約一公里。美國海軍中央司令部宣稱伊朗違反「給飛行員通知」的安全預防措施，無人機沒有保持與航空母艦多於18公里的距離。

福特號停靠希臘補給 另一方面，美國海軍航空母艦福特號上周六根據預先安排到訪蘇達灣，這是該艦自今年5月2日駛離美國東岸到歐洲地區部署後第6次港口訪問，對上一次是同年9月17日至21日訪問意大利的里雅斯特。因應以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯10月爆發衝突，福特號已經兩度延長部署日程，未知結束對蘇達灣的訪問後會否回國。本報綜合報道