高呼真主偉大後 巴黎男斬死途人

【本報綜合報道】法國內政部長達爾馬寧上周六表示，有人當天晚上在首都巴黎15區襲擊行人，造成至少一人死亡及兩人受傷，警方事後拘捕一名施襲者。疑犯落網後表示，對阿富汗及巴勒斯坦等地回教徒死亡感到極度痛苦，並且指摘法國是幫兇。

另傷兩人 稱不滿兩地回教徒死 案發現場位於巴黎市中心，附近有著名景點艾菲爾鐵塔。施襲者是一名25歲男性法國公民，他曾經因策劃暴力罪行而判囚4年，直至3年前出獄；之後一直受到當局監視，同時接受精神疾病治療，直至最近在巴黎南部與父母居住。他涉嫌首先用刀襲擊一對德國人，其中一名男子死亡；之後橫越塞納河，並用錘施襲導致他人受傷。

警員到場後兩度使用電槍，射擊疑犯腹部並成功制服他。達爾馬寧表示，疑犯曾經以阿拉伯語高叫「真主偉大」，形容對方當時準備好再殺害更多人，因此感謝警員迅速作出回應，否則毫無疑問將有更多人遇害；反恐檢察辦公室證實已經立案調查。總理邦尼向死者家人致以慰問，表示國家面對恐怖主義時，永遠不會作出退讓。

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯今年10月開戰後，法國北部城市阿拉斯一名教師同月被一名回教激進化的前學生刺死，當局隨即加強警戒。回教激進分子2015年在巴黎發動連環襲擊造成130人死亡，今次襲擊令恐怖主義陰霾再次籠罩當地。