馬克龍：倘欲盡殲哈馬斯 戰事需10年

【本報綜合報道】法國總統馬克龍上周六在阿聯酋杜拜舉行的聯合國氣候變化大會記者會表示，對巴勒斯坦加薩地帶戰火重燃感到非常擔憂，他將前往卡塔爾努力促成再次停火；又警告若以色列想徹底摧毀回教激進組織哈馬斯，戰爭將持續10年。

馬克龍表示，這種局勢需要加倍努力以實現持久停火，並釋放所有人質。臨時停火協議期滿後，以色列繼續攻打加薩地帶，馬克龍敦促以色列表明其想要達成的目標。他表示︰「我們目前處於以色列當局需要更準確地表明其目的和最終目標的時刻：徹底摧毀哈馬斯，有人認為這可能嗎？如果是這樣，這場戰爭將持續10年。」

賀錦麗嘆太多巴人遇害 同場的美國副總統賀錦麗重申，以色列擁有對抗哈馬斯的自衞權，但必須尊重國際及人道法律，形容已經有太多巴人遭殺害，「我們都希望這場衝突盡快結束，確保以色列的安全，並且確保巴人的安全。我們必須加快努力，建立持久的和平」。她又稱美國在任何情況下，都不會允許巴人被迫遷移，或重新劃定加薩地帶的邊界。

另一方面，日本首相岸田文雄上周五晚上出訪阿聯酋，與埃及總統西西舉行會談，他稱讚埃及在調停以哈雙方、向加薩地帶運送人道主義物資方面，發揮極其重要作用，又指出為了防止平民受害，需要採取一切措施。西西就日本對改善加薩地帶人道主義狀況支援致謝，重申國際社會需要認真採取行動，公平解決巴勒斯坦問題。