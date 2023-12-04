以色列下令 駐卡塔爾談判小組回國

【本報綜合報道】以色列情報機關摩薩德上周六透過總理辦公室發表聲明，表示與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的延長停火談判進入死胡同，派駐卡塔爾的談判小組已經被下令回國。哈馬斯表示，只要以色列對加薩地帶的種族滅絕戰爭尚未完全結束，就不會再與對方交換被扣押人員。

哈馬斯：侵略結束前 不換人質 摩薩德表示，由於談判僵持，所以局長巴尼亞（David Barnea）跟從總理內塔尼亞胡指示，撤走在多哈的談判小組；又指摘哈馬斯沒有履行停火協議責任，包括釋放所有在獲批名單的婦孺人質。巴尼亞感謝美國中央情報局局長伯恩斯、埃及情報總局局長卡邁勒（Abbas Kamel）、卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德的斡旋努力，讓84名被哈馬斯擄走的婦孺和24名外國人獲釋。

同日，哈馬斯政治局副主席阿魯里表明，以色列以為恢復戰鬥可以迫使哈馬斯釋放更多人質，現在沒有關於囚犯問題的任何談判，哈馬斯和抵抗組織的官方和最終立場是在猶太復國主義恐怖主義針對加薩地帶的侵略完全結束前，不會與以色列進行任何交流。

他指從戰事開始，哈馬斯便沒有為釋放婦孺或外國人質設定條件，因為他們不被視為目標，哈馬斯仍然扣押的是以色列士兵或前士兵，並準備用以色列人質遺體交換戰死的巴人遺體，但需時挖掘。

目前哈馬斯仍然扣押136人，包括114名男性、20名女性、兩名兒童，其中10人是75歲或以上長者；125名人質是以色列人，11名是外國人，其中8人來自泰國。