以總理事先張揚 戰後加薩 拒巴人政府接掌

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周五重燃戰火，雙方翌日繼續互相發動攻勢。以色列總理內塔尼亞胡表明戰事將持續至取得「全面勝利」，同時拒絕讓巴人自治政府在戰後重掌加薩地帶，揚言不會重蹈覆轍再次犯下嚴重錯誤。消息指，以色列計劃在加薩地帶境內設立安全緩衝區，但不會在當地駐軍。

疑故障 鐵穹攔截導彈發射失敗 哈馬斯上周六晚上向以色列主要城市特拉維夫發射火箭，是上月20日以來首次採取同類行動。以色列中部地區大範圍響起防空警報，霍隆一名年輕男子被碎片弄至輕傷。網上同時流傳一段影片，可見鐵穹防禦系統發射攔截導彈迎擊來襲火箭時，其中一枚攔截導彈發射失敗並墜落地面，以色列國防軍表示不排除它出現技術故障。

外界關注以色列恢復軍事行動後，會否加強攻擊加薩地帶南部地區。以色列國防軍繼續向加薩地帶民眾發布「疏散地圖」，要求避開發生戰鬥的作戰區。該地圖把加薩地帶分為數百個小區並配以編號，呼籲巴人留意所屬區的編號，遵照軍方日後的指示。南部地區汗尤尼斯有多個區的居民，被以色列國防軍建議前往指定安全區。

擬加薩設安全緩衝區 遭美反對 內塔尼亞胡上周六在特拉維夫一個陸軍總部舉行記者會，他承諾針對哈馬斯的戰爭將持續至「終局」，並表明將盡一切所能救回仍然被挾持的人質。

被問及巴勒斯坦自治政府的戰後潛在角色時，內塔尼亞胡批評對方向殺人犯出錢，又教育下一代仇恨以色列、謀殺猶太人，最終目的是以色列國消失，因此絕對不應該容許管治戰後加薩地帶。

美國拜登政府多次表明，加薩地帶戰後管治應該交予巴勒斯坦自治政府。惟內塔尼亞胡表明與美國這位「最好朋友」的想法不同，主張以色列必須對整個地區實施安全控制，確保恐怖勢力不會東山再起。他形容根據1993年《奧斯陸協議》而建立的巴勒斯坦自治政府，其形成是一個嚴重錯誤，在阿拉伯世界中對以色列最有敵意。

另一方面，以色列官員向傳媒確認，國防軍計劃在加薩地帶境內設立安全緩衝區，防止哈馬斯在靠近以色列的邊境地區集結軍事力量及再度突襲，強調這是安全而非政治措施，「我們無意留守邊界的加薩地帶一側」。內塔尼亞胡上周四與來訪的美國國務卿布林肯介紹有關計劃，但白宮翌日表明反對，主張不可以減少巴人土地。

以色列官員同時表示已經建立衝突排解機制，防止國防軍與哈馬斯在加薩地帶交火期間，傷及人道主義組織工作者與平民。在衝突排解機制下，一名以色列國防軍官員協調人道主義組織及地面部隊，確保士兵不會攻擊人道主義工作者活動所在地；惟至今運作並不順利，多次出現令人道主義組織工作者與平民受傷的不必要情況。本報綜合報道

以色列總理 內塔尼亞胡 以軍持續空襲汗尤尼斯。（Getty Images圖片） 巴勒斯坦自治政府主席 阿巴斯 加薩地帶最新戰況（截至12月2日） 以色列士兵在加薩地帶打擊哈馬斯。