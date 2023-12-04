遭城管揮刀毆打逼賠款 攤販追究

【本報綜合報道】廣西北海胡先生上周五（12月1日）反映，自己於11月20日在某院校門口擺攤被城管隊員持刀辱罵毆打，事發當晚由於沒證據自認倒楣賠償對方5,000元人民幣（約5,523港元），且簽了調解協議。但胡先生事後找到證據證明自己沒打人，希望拿回款項並追究對方責任。廣西北海市銀海區聯合調查組上周六（12月2日）發通報回應事件。

視頻證執法過程不當 通報指，11月20日晚上9時許，北海市綜合行政執法局銀灘執法大隊執法人員在金海岸大道康養學院路段巡查時，發現攤主胡男違規佔道經營，經多次勸導仍不服從管理，執法人員現場作出暫扣車輛決定，扣車時雙方發生爭執，胡男拿出了放在攤車裏的刀具並強行上車，現場執法工作人員黃×上前與胡男爭奪刀具並造成黃×右手受傷，拿下刀具後，黃×未能有效控制情緒出現不當行為。其後雙方在現場達成和解，並到轄區派出所簽訂和解協議，胡男向黃×支付賠款並主動送黃×到醫院診療。

針對視頻反映的執法工作人員在執法過程中的不當行為，北海市綜合行政執法局已對涉事人員黃×進行停職調查。目前，有關部門對事件調查工作正在進一步開展，下一步將根據調查結果對涉事人員依法依紀依規處理。