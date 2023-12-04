「驅魔」慘劇 遭家人壓地挖喉 台男窒息斃命

父母弟疑集體妄想 神壇前作法 台灣雲林縣虎尾鎮一名男子近日出現異常舉動，即使求醫也未見改善，被家人懷疑「撞邪」，直至上周五遭到父母及弟弟壓在地上驅魔長達半小時，懷疑因此窒息死亡。台媒前天報道，雲林地方法院已批准檢察官依傷害致死罪羈押死者父母及弟弟。

父弟相信掏光口水可驅邪 28歲陳姓男死者早前參與廟會活動後開始出現不正常舉動，包括精神狀況不穩，連日不吃不喝，即使赴院接受治療也未見改善。他的父親及弟弟均認為一切是撞邪作怪，相信只要掏光陳男口水就可驅除附身靈體。直至上周五，父親、母親及弟弟一同強押陳男前往自家樓上神壇面前，其中父親負責按住背部及雙手，弟弟則捉住雙腿，再由母親控制頭部，合眾人之力成功壓制死者。就在此時，母親開始把左手伸進陳男口中，開始掏口水儀式。

經過大約半小時，父親、母親及弟弟發現陳男再無掙扎，甚至失去反應，於是報警求助。當警方到場後，母親仍面向家中神壇、跪在地上、雙手合十，膜拜神明致歉。然而，陳男獲送天主教若瑟醫院後已無呼吸心跳，經搶救後證實死亡，父親及弟弟得悉親人死訊後均感震驚。

經調查，死者生前在某冷凍工廠工作，父親是送貨司機，母親是家管人員，弟弟則是養豬場員工，一家沒有領取身心障礙手冊。死者鄰居亦稱，陳家一家人看起來很正常。警方事後報請檢察官指揮偵辦，核發拘票逮捕陳男父母及弟弟，訊後認為他們均涉嫌傷害致死罪，犯罪嫌疑重大，同日晚上向雲林地方法院聲請羈押，仍待解剖確認死者確切死因。

法醫高大成認為，陳男恐是因為食道內迷走神經被刺激而陷入半昏迷，之後無法反抗，導致窒息死亡，估計陳家當時已陷入「集體妄想症」。他指類似案件已非首次發生，當地曾出現全家撞邪或幻聽等情況，實際上卻是怪力亂神。本報綜合報道