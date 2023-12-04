企業製劣質施肥機 騙取607萬元補貼

內地傳媒上周六報道，河南賽騰農業機械有限公司在江蘇省、廣西自治區生產施肥機器，這種機器因工作效率低且經常故障而被稱為「殭屍農機」，缺乏實用性而存放在倉庫。每台施肥機市價標榜價格為1.2萬元至1.9萬元（約1.33萬至2.1萬港元），但成本僅需要3,000元（約3,313港元）。經銷商與農民洽商後，前者瓜分5,000元補貼，後者不但免費獲得施肥機，更獲得餘下津貼金額。