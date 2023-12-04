企業製劣質施肥機 騙取607萬元補貼
【本報綜合報道】內地政府去年向農戶發放農機購置補貼資金212億元（人民幣‧下同，約234億港元），有生產商生產廉價施肥機專門騙取國家補貼，若按每台機器騙取5,000元（約5,522港元）援助補貼，累計騙取550萬元（約607.5萬港元）。
內地傳媒上周六報道，河南賽騰農業機械有限公司在江蘇省、廣西自治區生產施肥機器，這種機器因工作效率低且經常故障而被稱為「殭屍農機」，缺乏實用性而存放在倉庫。每台施肥機市價標榜價格為1.2萬元至1.9萬元（約1.33萬至2.1萬港元），但成本僅需要3,000元（約3,313港元）。經銷商與農民洽商後，前者瓜分5,000元補貼，後者不但免費獲得施肥機，更獲得餘下津貼金額。
部門懶監管質素
至於政府部門是否缺乏監督，江蘇省泰州市興化農業農村局表示，當局僅負責發放補貼，只要申請者提供資料和購買機器，就無法界定真假。業內人士劉建指出，只需要拿出幾台真正使用的機器送檢，便獲得相應的鑑定報告，但實際銷售的機器能否使用，鑑定機構並不負責。
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