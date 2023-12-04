婦21年前誕子疑遭拐賣 警追查

【本報綜合報道】廣東省茂名市一名女子21年前誕下雙胞胎，但醫生告知其中一名兒子夭折，「遺體」被抱走。詎料女事主去年發現當年出院翌日，有「黃秀娟之子」的男嬰辦理出院手續，懷疑小兒子當時未夭折而是被拐賣。她今年3月曾經向法院提起訴訟，追究醫院醫療損害責任；惟法院近日駁回該起訴。茂名市公安部門上周五表示，正在排查此案的線索，警方追查當年是否存在拐賣問題。

當年院方指夭折 卻辦出院 女事主黃秀娟2020年在茂名市電白區電城鎮中心衞生院誕下一對雙胞胎兒子，小兒子剛出生時不會哭，出現新生兒窒息的症狀，經過醫生搶救後才哭出聲。住院期間，醫生告知家屬小兒子夭折，黃婦便帶着大兒子出院，她和家人都以為小兒子遺體被醫院處理。直到去年，黃婦回到涉事衞生院查詢病歷，但未找到小兒子的死亡證明，更在當年出院的病歷表中，有一名登記為「黃秀娟之子」的男嬰出院。

黃婦得悉相關情況後，向茂名濱海新區社會事務局投訴，並向公安機關報案。時隔一年，調查並沒有有效進展，法院上月29日亦以她的主張不屬於民事訴訟案件受理範圍為由，駁回起訴。家屬強調不服裁定，將繼續提起上訴。目前涉事衞生院相關負責人暫未作出回應。