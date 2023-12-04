北京路牌英文紛撤走 被指圖與西方脫鈎

當局指提升形象及歸屬感 內地網絡近日流傳，多地高速公路中、英文路牌改成全中文路牌，即使首都北京市高速公路亦不能幸免，觸發網上熱議。北京相關部門解釋，當地更新路牌是為了提升整體城市形象，給市民歸屬感，並非排斥外文，相反是城市發展一部分。

內媒文章日前提到，北京市交通部門宣布，所有雙語路牌將換為中文路牌，藉此提高道路安全及交通效率。另有網民在不同平台發文指，北京已打響第一槍，換掉雙語路牌，更指在此充滿變革及繁榮時代，中國崛起讓世界矚目。

由網上流傳照片可以見到，北京高速公路部分路牌的確只有中文及相關編號，例如其中一塊路牌標明車輛前往北京首都國際機場應保持直線行駛，若前往北京市或河北省廊坊市需靠右轉換右方道路，不見任何與地名有關英文，與過去中、英文並列狀況不同。

支持者認為體現國際地位 一名北京居民受訪時透露，不只首都，其他地區也在陸續更換高速公路路牌。他指在前一段時間，其他城市路牌亦由中、英文變成中文加上漢語拼音，相信與回歸中文體系，即中國化有關。有支持者認為，此舉是一種文化自信，體現國際地位。然而，有網民憂慮全中文路牌可能會帶給外國遊客不便，更有人質疑是多此一舉，另有網民反問：「外國人都不來了，要啥英語？」

也有分析認為，各種迹象已表明，中國正試圖與英語世界脫鈎，甚至繼續向左轉，例如地鐵站早前把英文地名改成漢語拼音，現時路牌甚至不用漢語拼音，「大有與西方決裂意思」。另有人反問，如果取消英文路牌就可以提升城市形象，那麼各地需要除去標誌實在太多。本報綜合報道