倘賴清德當選 陸或鎖台演習

【本報綜合報道】台灣下月迎來總統選舉，民進黨總統候選人賴清德領先民調。台灣傳媒昨日報道，當地學者估計，倘若賴清德當選，明年3月至5月將成為兩岸最緊張時期，不排除中國大陸對台舉行超過3天封鎖式軍事演習，或封鎖台灣外島。

亦可能對部分產品施禁令 淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，兩岸關係會否失控，一大部分取決於陸美兩國關係，由於陸美目前關係穩定，兩岸在台灣明年大選前應該不會有重大危機出現。他特別提及數個值得關注時間點，分別是中國大陸國台辦如何回應台灣總統選舉結果、明年對台工作會議、明年3月兩會期間陸方最高領導人會否講話及兩會是否有相關立法。

張五岳提及，中國大陸威脅台灣可以分成文攻、武嚇、經濟制裁層面，估計北京會透過國台辦及官媒等，在台灣總統選舉前後點名批評賴清德，亦不排除派戰機及艦艇入侵台灣附近海域。在經濟制裁方面，他預期中國大陸可能針對台灣2,509項銷陸產品裁定貿易壁壘進行報復，可能取消部分產品零關稅，甚至禁止台灣部分產品銷陸。