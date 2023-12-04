大陸鞋靴反傾銷稅 台下月停徵

關務署公布兩項決議，首先是太普高精密影像公司申請對中國大陸產製進口平面印刷用版材徵收反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案。該部門認定有傾銷的情況，遂決定從周四開始課徵臨時反傾銷稅，稅率從11.46%到76.89%，稅率高低將取決於調查時廠商配合程度等。若當局調查屬實，就會課徵最終的反傾銷稅，為期將長達5年。

針對中國大陸製鞋靴反傾銷稅，台灣自2007年3月16日起實施相關措施，為期5年，歷經2011年12月13日及2019年1月17日公告分別延長課徵5年後，課徵期間持續至明年1月16日。過去統計數據顯示，該稅率約在4.56%到43.46%，累計課徵達33.6億元新台幣（約8.5億港元）。台媒分析，相關反傾銷稅取消後，進口商的成本會明顯降低，但是否反映在銷售價格上仍看進口商的決策。