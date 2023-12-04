台軍將於民眾休憩地射擊演練

【本報綜合報道】台灣陸軍司令部上周五透過漁業署發布射擊通報，陸軍六軍團所屬部隊本月26日將在桃園市觀音海水浴場進行T-91步槍、45手槍實彈射擊訓練，反映台灣登陸作戰驗證區域不再局限於既定操演場域。

通報顯示，陸軍六軍團所屬部隊當天上午8時至12時，在觀音海水浴場實彈射擊訓練，最大彈道高度為3,000呎以下，最小危險半徑為4.8公里，以草漯沙丘觀音展示館前方海灘為陳兵地點，向海上目標射擊。陸軍未公布六軍團參與演訓部隊編號，僅以「36401部隊」代稱。觀音海水浴場現時已經轉型為濱海公園，吸引民眾到當地遊玩，考慮到該處是民眾休憩地，通報註明如有發現危安顧慮，將立即暫停射擊，以及若遭遇緊急狀況，管制空域即可以開啟。

桃園海岸線對台灣防務有重要地位，觀音海水浴場緊鄰北方的竹圍海灘，加上桃園市區內有桃園國際機場、陸軍司令部、桃園煉油廠等軍事與關鍵基礎設施，向北則可通往雙北市政經中樞，亦是若中國大陸攻台時，可能採取登陸作戰的地點之一。

不再局限特定場域操演 此前，陸軍司令部亦公告本月28日在台南喜樹海灘進行地面武器射擊，演習屬性為野戰訓場射擊訓練，同樣採用輕武器實彈射擊，由步兵203旅執行。台灣傳媒指出，台軍選定反登陸作戰場域除了考慮中國大陸的跨海登陸作戰能力消長外，也衡量台灣海岸線的變化。以台南喜樹海灘為例，其他南部地區適合登陸的海灘不斷變化，所以把喜樹海灘納入台軍驗證新重點，不再局限於既定地點練兵，而是逐步擴大至一般民眾可及之處。