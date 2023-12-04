推進重建溝通渠道工作 美軍頭致函華參謀長

中美兩國元首上月15日舉行莊園會晤，就恢復兩軍高層溝通等涉軍議題達成共識。美國參謀長聯席會議主席布朗上周六表示，已經就建立兩軍溝通渠道一事，致函中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立，但仍然等待回覆。

布朗當天在加州西米谷出席列根國防論壇時表示，自己在中美元首會晤前已經去信劉振立，目前未與對方直接溝通，但強調準備好等候中方回覆；又稱不論是與盟友及夥伴抑或對方，對話的機會都非常重要，就與對手而言，這是為了防止誤判。他又稱根據閱覽所得情報，相信美國在網絡能力和人工智能（AI）方面，仍然比中國有優勢；雖然自己對美國的網絡能力及AI技術很有信心，但美方不能夠安於現狀。

國防論壇上 布朗插口兩岸 中美元首同意在平等及尊重基礎上，恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，以及展開中美兩軍戰區領導通話，被外界視為兩軍短兵相接情況常態化下，防止因誤判而釀成意外的有效措施。中國國防部上周四回應時表示，中方重視中美兩軍關係，兩國防務部門就此保持溝通協調，將適時發布相關消息；又強調按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方交流合作。

與此同時，布朗當天也在同一個場合接受傳媒訪問，被問到北京出兵台灣的可能性時表示，「只要想一想香港曾經發生甚麼事」，美國人就應該擔心解放軍會否入侵台灣；又稱威懾之所以很重要，是因為它確保不會發生衝突。他指出，美國需要關注北京對台灣的施壓，但不只是軍事方面的施壓，也包括在經濟方面施加的壓力。

擬中程導彈明年部署印太 日本傳媒昨日報道，美國計劃明年在印太地區部署陸基中程導彈，是冷戰後首次，旨在加強威懾中國。美國太平洋陸軍表示，考慮部署標準6型導彈及戰斧巡航導彈，射程介乎500公里至2,700公里，但拒絕透露部署地點及時間。中國國防部上周四表示，美國推動在區內部署這款武器，嚴重威脅地區國家安全，中方將堅決反制。本報綜合報道

劉振立 布 朗 中國國防部在記者會介紹中美恢復軍事溝通情況。