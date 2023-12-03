兩岸國際

紀念祖父買彩票贏515萬
美國傳媒前日報道，北卡羅萊納州羅利市一名男子日前購買彩票，藉此紀念生前喜愛彩票的祖父，不料最終贏得逾66萬美元（約515萬港元）獎金。他對此感到難以置信，打算用獎金繳付房子首期款項及償還學貸。
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