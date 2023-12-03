哈佛研究 聚餐助身心健康
【本報綜合報道】近年有大量研究關注與家人朋友聚餐的好處，美國哈佛大學就有一項歷時20年的研究計劃表明，聚餐有助於改善身心健康。經常在社交場合吃飯的人會感到更快樂，對生活更滿意，更信任他人，更積極參與社區，並且有更多可以依賴的朋友。
煮生日大餐 維繫夫妻感情
澳洲傳媒前日報道一些真實例子，如住在新省紐卡斯爾的外科醫生巴倫（Lesley Barron）指，食物是一種愛的語言，她和丈夫喜歡每年為對方準備一頓美味的生日大餐。這項維持了21年的傳統有個規則，就是不能煮以前煮過的菜餚。巴倫指，這曾經是一種浪漫和私人的傳統，但近年已經擴大到包括她的孩子和父親。她還分享她的前任伴侶曾拒絕為她做飯，並將這形容為感情出現問題的危險信號。
另外，來自澳洲悉尼的作家拉什頓（Gina Rushton）在近兩年每月與朋友吃午餐或晚餐。她和朋友通常會去想要嘗試的餐廳吃飯，但當預算有限或身體不適時，也會簡單煮些雞肉餡餅坐在地板上吃。拉什頓指重要的是大家聚在一起吃飯，而不是吃甚麼東西。
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