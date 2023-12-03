澳洲巴士創業百年 華裔移民事迹拍片

華裔男子戴恩上世紀初帶同一家大小越洋到澳洲淘金，他的長子其後在新南威爾士省臥龍崗市成立巴士服務公司，並成為家族事業，一直營運至今。今年公司迎來100周年，在生意愈來愈大之餘，相關事迹更被拍成紀錄片，成為當地歷史重要的組成部分。

養活一家13口 蕭條乘車免費 戴恩的長子托馬斯（Thomas Dion）於1923年成立戴恩巴士服務公司，藉此養活母親和12個兄弟姐妹，期間公司經歷經濟大蕭條，導致客流量減少，公司差點倒閉。但在面臨破產期間，公司依然為民眾提供免費乘車服務，受到不少民眾的愛戴。

臥龍崗電影製作人皮雷斯 （Sandra Pires） 在了解到戴恩巴士服務的歷史後頗為感動，並將其拍攝紀錄片。她形容托馬斯設立的不是一個普通的企業，不僅是社區不可或缺的一部分，而且還幫助塑造了如今的臥龍崗民眾。她笑稱，戴恩巴士曾被稱為「開往中國的慢船」，因為司機開得非常小心且緩慢。

隨着時代變遷，戴恩巴士已逐漸適應公共交通行業的許多變化，例如配備無現金支付、冷氣等設施。托馬斯兒子萊斯（Les Dion）表示，當他回顧所有歷史，認為自己家族非常了不起，對家人的社區精神感到自豪。他感嘆行業已與當年大相徑庭，公眾的期望也水漲船高，未來將繼續迎難而上。本報綜合報道