共和黨眾議員桑托斯 被逐出國會
【本報綜合報道】陷入偽造履歷等醜聞的美國共和黨紐約州眾議員桑托斯（George Santos）今年5月被捕，被控欺詐、洗錢及盜用公款等13項罪名。美國國會上周五舉行歷史性表決，將桑托斯逐出國會。
涉欺詐洗錢盜用公款等
35歲的桑托斯是美國史上第6個被驅逐的眾議員。桑托斯2022年當選聯邦眾議員，助共和黨在眾議院取得多數優勢，但很快就發現他的整個背景幾乎都是捏造，包括他的教育、宗教以及他的個人和職業經歷在內。美國國會道德委員會調查發現他不當行為的壓倒性證據，並指控他試圖在各方面欺詐性地利用其眾議院候選人的資格。
根據委員會，桑托斯據稱將捐款用於肉毒桿菌治療和色情網站，以及購買意大利奢侈品和前往拉斯維加斯等地度假，桑托斯否認所有刑事指控。將桑托斯驅逐出國會需要眾院三分之二議員投票支持，雖然之前兩次嘗試都告失敗，但道德委員會報告足以動搖他許多捍衞者，今次最終以311票對114票將桑托斯趕出國會。
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