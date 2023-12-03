共和黨眾議員桑托斯 被逐出國會

涉欺詐洗錢盜用公款等

35歲的桑托斯是美國史上第6個被驅逐的眾議員。桑托斯2022年當選聯邦眾議員，助共和黨在眾議院取得多數優勢，但很快就發現他的整個背景幾乎都是捏造，包括他的教育、宗教以及他的個人和職業經歷在內。美國國會道德委員會調查發現他不當行為的壓倒性證據，並指控他試圖在各方面欺詐性地利用其眾議院候選人的資格。