多倫多車禍4留學生亡 華領館工作組察看現場

【本報綜合報道】加拿大安大略省多倫多亨茨維爾鎮一條高速公路上月25日發生車禍，造成4名中國籍留學生和一名婦女身亡。中國駐多倫多總領館副總領事程洪波上周五率領總領館工作組，赴車禍現場就事故案會見安大略省警方中部地區負責人並深入工作。

事發安省一高速公路 程洪波說，該交通事故造成中國公民不幸罹難，中方對此高度重視，駐多倫多總領館已第一時間向安省警方核實相關情況並提交照會提出關切。他表示，根據中國駐加拿大大使叢培武和駐多倫多總領事羅偉東指示，此次工作組專程赴亨茨維爾鎮，希望警方就該案件進行徹底、全面調查，妥善處理有關事宜，切實保護涉事中國公民各項合法權益。

安省警方負責人介紹了案件最新情況，表示重視中方關切並願予以積極配合，並以專業負責的精神做好事故現場勘驗、取證分析等調查工作，願繼續同中國駐多倫多總領事館保持溝通，及時通報後續進展。中國駐多倫多總領館工作組，之後在警方陪同下前往察看有關事發地點。