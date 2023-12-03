跪殺黑人警獄中捱捅 前黑幫頭目控意圖謀殺

用一個月策劃攻擊

檢方指，圖爾斯卡克在亞利桑那州圖森監獄圖書館用刀連捅沙文多刀，獄警趕至用胡椒噴霧制服圖爾斯卡克，並為沙文急救，其後把他送院。圖爾斯卡克供稱，沙文是名聲大的囚犯，已策劃攻擊約一個月。他接受盤問時口供有出入，一時稱無意殺死沙文，一時又指若獄警無及時趕到，他應該能殺死沙文。檢方表示，圖爾斯卡克在「黑色星期五」動手是作為弗洛伊德之死引發的「黑人的命也是命」反種族歧視示威的象徵，「黑人的命也是命」運動的黑色拳頭符號也是墨西哥黑手黨的象徵。