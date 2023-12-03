烏傳炸中俄鐵路 圖癱瘓補給線

【本報綜合報道】美國媒體報道，烏克蘭國家安全局上周四炸毀連接俄羅斯和中國的主要鐵路，癱瘓俄軍補給線，再炸毀一列改道行駛的俄羅斯貨運列車，俄羅斯循恐怖襲擊方向調查。

俄貨運列車改道亦遇襲 知情烏克蘭高級官員透露，爆炸發生於烏克蘭以東約6,000公里、布里亞特共和國的貝加爾-阿穆爾（Baikal-Amur）高速公路。烏克蘭國家安全局在俄羅斯貨運列車駛經北穆伊斯基（Severomuysky）隧道時，在隧道內引爆4枚炸彈，俄羅斯聯邦安全局到場處理，鐵路工人試圖減輕爆炸影響，但未能成功。

俄媒報道，事發後俄羅斯貨運列車改道西伯利亞大鐵路一條高架橋，烏克蘭國家安全局再向另一列貨運列車實施炸彈襲擊，導致4節車廂燒毀、2節車廂損壞，列車上的航空燃料洩漏面積達150平方米。烏克蘭安全局未公開證實襲擊，俄羅斯也未證實事件。俄羅斯鐵路公司（RZHD）則指，一列貨運列車駛經布里亞特一條隧道時，乘務員發現列車柴油燃料箱冒煙，於是停駛，附近城鎮派出兩輛消防列車救援。事件未中斷列車運行，其他列車需改道，行駛時間略增。