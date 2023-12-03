指烏反攻半年失12.5萬人 紹伊古：俄吸經驗增戰力

俄羅斯國防部長紹伊古上周五稱，烏軍反攻半年至今共損失超過12.5萬人及1.6萬件重型武器。他強調俄軍將繼續積極防禦，並吸取特別軍事行動經驗加強戰鬥潛力。另一邊廂，烏克蘭前總統辦公室顧問阿列斯托維奇受訪，暗示烏軍開戰迄今損失高達30萬人。

紹伊古在電話會議中表示，烏克蘭全面動員、投入戰略預備隊及西方提供武器，均無法改變戰場形勢，只會增加烏軍傷亡。他指俄軍戰鬥集群的火力，有效造成敵人嚴重損失，大大削弱烏軍的戰鬥能力。俄軍正展開有力而果斷的行動，獲得更多有利位置，並在各個方向擴大控制範圍。紹伊古讚揚俄羅斯海軍步兵第810旅、第150摩托化步兵師；第4、第15、第114及第123摩托化步兵旅，在過去一個月的特別軍事行動中表現出色。

俄擴武裝部隊 烏將生產防空導彈 俄羅斯總統普京簽署法令，擴大現役武裝部隊人數至132萬人，較現時增加15%，總人數則增至220萬人。克里姆林宮解釋稱，北約擴張及美國為首的北約部隊集結在俄羅斯邊境附近，導致安全威脅增加。俄羅斯國防部聲明指，將通過徵兵逐步增加約17萬名軍人，不會通過軍事動員令或改變徵兵制度。

烏克蘭國防部副部長加夫里柳克透露，加強防空能力是國防部明年的優先任務之一，國防部與戰略產業部計劃明年開始生產射程超過100公里的防空導彈。烏克蘭國防預算明年預留1,750億加里夫納（約374億港元），購買導彈和彈藥。烏克蘭國防部明年將生產珊瑚防空導彈，它由射線設計局於2016年開始研發。原型彈於2021年首次展出，具備對空、地及水面目標的攔截和打擊能力。珊瑚導彈射程為30至40公里，射線設計局還同時研發多款射程10至100公里的防空導彈。

烏前高官指拒談判 致重大傷亡 此外，阿列斯托維奇曾參與去年在土耳其伊斯坦布爾舉行的談判，他承認談判期間提出的倡議非常好，而俄羅斯的底線是烏克蘭中立及不加入北約，但最終不清楚烏克蘭中斷談判的原因。他相信，拒絕談判只會導致重大傷亡，而烏克蘭加入北約的前景仍然未明。本報綜合報道

烏軍在戰爭中出現大量傷亡。（Getty Images圖片） 紹伊古 普京