英美澳協議加強AI電子戰合作

包括水下無人機演習

AUKUS的新協議包括一系列演習，涉及使用水下和海上無人機，並提高三國共享聲納浮標收集情報和數據的能力。新協議還計劃擴大使用AI，包括應用於P8A海上巡邏機，以更快地處理浮標資料，改善反潛戰。美英澳將建立新的雷達站，增強探測和追蹤深空物體的能力。夏博思指，隨着中國破壞印太地區的航行自由，從未像現在這樣需要更多創新，包括太平洋和南海在內，海洋的開放航行至關重要。馬爾斯表示，澳洲核潛艇計劃取得巨大進展，作為一個島國，澳洲也需要改善海上無人機和精確打擊能力。