安理會解除對索馬里武器禁運

措施實行逾30年 法國棄權

在法國投棄權票下，安理會以14票贊成通過解除索馬里的武器禁運措施，並以全票通過對青年黨實施武器禁運。安理會同時關切索馬里境內的安全彈藥儲存設施數量，鼓勵索馬里建造、翻新和使用安全彈藥庫，敦促其他國家提供幫助。索馬里駐聯合國大使奧斯曼指，解除武器禁運使索馬里能夠應對安全威脅，透過獲得致命武器和裝備加強安全部隊能力，從而充分保護公民和國家。