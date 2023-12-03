北韓威脅美 視干擾衞星為宣戰

揚言採自衞權應對 消減摧毀美設備 北韓上月21日成功發射首枚軍事偵察衞星萬里鏡1號，並傳回日本、美國本土和關島軍事設施的照片。朝中社上周六引述國防省發言人指，北韓視任何干擾北韓衞星運行的行為視為宣戰，若美國對北韓太空活動作出任何干涉行為，北韓將以摧毀美國衞星的生存能力回應。

北韓國防省發言人表示，美國太空軍司令部相關官員日前妄稱可以使用多種「可逆及不可逆方法」，消減敵國的外空領域運用能力，暗示了針對北韓偵察衞星的軍事攻擊。美國太空軍對北韓偵察衞星的敵對立場是絕不能忽視，是對北韓主權的挑戰，更準確地說是對北韓宣戰。如果美國把先進技術能力武器化，企圖侵犯主權國家的合法領域圈，北韓將考慮行使國際法和國內法賦予的合法權利，採取自衞權範圍內的應對行動，消減或摧毀美國偵察衞星的生存能力。

朝月底召中央委員會會議 北韓勞動黨上周五舉行第八屆中央委員會第17次政治局會議，一致表決通過本月下旬召開第八屆中央委員會第9次全體會議。領袖金正恩指出，國家全盤工作按照明確發展方向蓬勃有力得到推進，尤其在加強國防力量方面發生歷史性變革，北韓國家經濟的穩定可持續增長趨勢明顯，農業和建設部門取得重大進展，應以今年經驗和教訓為基礎，正確制訂新年度計劃方面的對策問題。

南韓外交部宣布，把11名參與北韓衞星研發、物資調配及彈道導彈研發的人士，列入單邊制裁名單，包括北韓國家航空宇宙技術總局副局長李哲柱、軍需工業部副部長崔日煥及人民軍中將金春教等人。美國、日本及澳洲亦同步制裁北韓多個實體及個人。

韓軍事偵察衞星進入軌道 搭載韓軍首顆軍事偵察衞星的火箭「獵鷹9」於上周五凌晨3時19分，在美國加州范登堡太空軍基地發射，成功進預定軌道，在4時37分與境外地面站通訊，服役後能夠監視北韓動向。偵察衞星1號是一顆低軌衞星，能夠在40萬至60萬米高度環繞地球運作，它搭載電子光學和紅外線設備，拍攝的影像解像度達到0.3米。國防部計劃到2025年共將5顆偵察衞星送入太空，讓韓軍以2小時的周期對北韓的特定地點監視和偵察。本報綜合報道