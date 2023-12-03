英王戴希臘國旗領帶 疑暗示支持

查理斯到阿聯酋杜拜出席第28屆聯合國氣候變化大會時，佩戴領帶上印有希臘的十字與條紋藍白色國旗圖案。希臘媒體解讀查理斯是發出支持希臘的訊息，英國王室消息人士則指領帶是查理斯的收藏之一，最近南韓總統尹錫悅國事訪問英國時，查理斯也曾在閱兵式上佩戴，過往在發生有關希臘的事件時也曾佩戴。辛偉誠在社交平台發布與查理斯的合照，疑似未有為意。