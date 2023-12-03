BLU109於1985年服役 針對加固目標

【本報綜合報道】BLU109與其他碉堡剋星一樣，是一款攻擊建造在地面、地下、峽谷及絕壁內的戰機機庫、指揮部、彈藥庫等加固目標的穿甲炸彈。它的重量為874公斤，長2.41米，直徑370毫米。

BLU109研發計劃始於1984年，由美國空軍提出。由於炸彈以Mk84炸彈為基礎設計，所以研發進度迅速，於1985年量產服役。它的外殼由鎳鉻組合金鋼製造，原度約25.4毫米，為同級重量Mk84炸彈的兩倍厚，內部填充240公斤PBXN109鈍感炸藥。BLU109足以穿透122至183厘米厚的鋼筋混凝土，它可搭配在精靈炸彈的彈頭中，包括GBU15雷射導引炸彈、GBU27鋪路3雷射導引炸彈及AGM130火箭助推炸彈等。

穿透破壞力勝新型武器 由於BLU109對建築物的穿透破壞力大於GBU139小直徑炸彈，仍可滿足新型武器未能達到的效能，因此短時間內不易替換退役。除了美國外，BLU109還出售予盟友，包括沙特阿拉伯、阿聯酋、南韓、以色列、荷蘭及土耳其等。