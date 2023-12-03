美1.5萬炸彈已供以兵 包括2000磅碉堡剋星

加薩地帶的臨時停火協議限期屆滿後，以色列與回教激進組織哈馬斯重新開戰。《華爾街日報》上周五報道，美國於10月7日至今向以色列提供5.7萬枚155毫米炮彈及1.5萬枚炸彈，後者包括有碉堡剋星之稱的2,000磅（874公斤）重BLU109炸彈。

除了100枚BLU109外，美國還向以色列運送逾5,000枚非導引Mk82炸彈、逾5,400枚Mk84炸彈、約1,000枚GBU39小直徑炸彈及約3,000枚聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。美國主要使用C17運輸機，向以色列特拉維夫輸送價值上億美元的彈藥。報道指，美國正面臨外交挑戰，一方面敦促頭號盟友考慮防止大規模平民傷亡，但同時提供大量彈藥。有安全分析師認為，上述武器可能削弱美國施壓以色列保護平民的立場。

美專家稱需衡量對平民傷害 美國國防部前副助理部長、海軍陸戰隊軍官穆爾羅伊（Mick Mulroy）指出，BLU109是美軍在阿富汗和敍利亞空曠非城市地區作戰的武器之選。美軍可能會在城市地區使用BLU109，但事前會分析大量目標，以確保攻擊成比例且有軍事需要。美國國務院前律師顧問菲紐肯（Brian Finucane）指，BLU109可能在加薩有合理用途，例如摧毀地道，問題是地道上方有數十萬名平民的大型難民營，需要考慮對平民的傷害。美軍曾在海灣戰爭及阿富汗戰爭期間，使用BLU109。

有別於軍援烏克蘭，美國從未公開向以色列運送武器總數。有美國官員稱，不公開數量的部分原因是以色列通過軍售等不同機制獲得武器。以色列總理辦公室及國防部，均拒絕評論報道。以色列是美國軍事援助最大受惠國之一，每年獲得38億美元（約296億港元）軍援。

以軍過去一夜襲擊加薩400多個武裝分子目標，其中多達50個目標位於加薩南部汗尤尼斯，強調精確打擊哈馬斯的軍事目標。以色列海軍向加薩南部汗尤尼斯碼頭和代爾拜拉赫展開針對性的作戰行動，期間使用精確彈藥打擊哈馬斯軍事目標，並攻擊哈馬斯海軍使用的基礎設施和設備。

哈馬斯指放人質提議遭以拒絕 巴勒斯坦稱，停火結束後已有178人喪生。哈馬斯批評以色列對停火協議的結束負有責任，並指摘以色列拒絕了釋放更多人質的提議。汗尤尼斯受到以軍戰機密集轟炸，濃煙滾滾，居民逃往更西邊避難。本報綜合報道