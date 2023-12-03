兩岸國際

新版五星卡簽發啟用

新版外國人在中國的永久居留身份證，自上周五開始正式簽發啟用。因加入了體現國家標識的五星元素，新版證件又被稱為「五星卡」。國家移民管理局統計顯示，當日共有50名外國人，取得在華永久居留資格，領取五星卡。（綜合報道）
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