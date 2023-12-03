成都明年限養35犬種

四川成都早前接連發生犬隻咬人事件，引起廣泛關注。成都市農業農村局及成都市公安局發布關於《成都市限養區禁養犬品種目錄和大型犬標準》的通告，公布限養35種犬隻品種，包括西藏藏獒、秋田犬、德國牧羊犬及大丹犬等。通告由明年1月1日起施行，有效期為5年。（綜合報道）