古橋重建募捐不夠 變現代版中斷「鄉愁」

四川樂山市井研縣社區兩年前以「鄉愁」為名發起募捐活動，期望重建王村鎮內一條2018年垮塌老橋，籌得230萬元（人民幣‧下同，約253萬港元），現已開始施工。內媒前天報道，面對外間質疑重建橋樑風格與古橋完全不同，無法延續「鄉愁」，王村鎮相關負責人解釋，根據募得金額及行洪等要求，只能興建現代橋樑。

清朝建築 2018年洪水沖垮 在王村鎮老街盡頭，當地曾有一座清朝康熙年間修建老石拱橋，跨越岷江上遊支流茫溪河，一直被當地人稱為「王村老橋」或「王村舊大橋」。直至2018年，社區經歷特大洪水，該座距今300多年歷史拱橋不敵天災垮塌，僅殘存部分建築。

縱使另一新橋2017年5月已經開通，附近居民卻希望能夠重建老橋。為了回應民眾訴求，王村社區2021年6月發出一份募捐倡議書，內容提及「鄉愁是一道長長的石橋，我在這頭，夢在那頭」，又指洪水沖垮一座老橋，卻沖不走多代王村人故事。

4693人次解囊 籌得253萬元 當地民眾及企業事後紛紛捐款，募捐活動持續大半年時間，獲4,693人次解囊，籌得兩百多萬金額。經過兩年時間，古橋原址重建工程早前終於動工。然而，根據公開採購中標訊息顯示，重建橋樑是一座長76.8米、寬5.8米行人樑板橋，施工期為125個日歷日，中標價233萬元（約256.3萬港元），外形屬一座現代樣式橋樑，並非原來石拱橋形狀。

面對網民質疑，社區為何不重建原先石拱橋，相反興建一座現代橋樑，如何延續老橋「鄉愁」，王村社區黨支部書記易玲解釋，當年倡議募捐方案原則正是「籌集到多少資金，就修多少錢的橋」。

易玲稱根據籌集款項數目，廣泛徵求各方意見，再確定橋樑建設類型及風格，並指重建老橋不僅是為了留住鄉愁，也是響應民眾呼聲，緩解老街交通壓力、方便兩岸群眾出行，恢復當地繁華，帶動鄉村振興。

王村鎮黨委副書記陳雷補充，由於籌集資金不足，加上行洪方面也有條件限制，根據實際情況修建一座現代橋樑是最好選擇，鄉愁不僅在於「形」，更在於「魂」，打通交通瓶頸、方便百姓出行、恢復老街繁華、凝聚發展信心，更是一種鄉愁。本報綜合報道